Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1035G1 Intel Core i7 1065G7 Intel Core i7 1165G7 - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 3 13.5 Существенно легче – весит на 710 граммов меньше (1.28 и 1.99 кг)

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (687 и 895 см 2 )

) На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит Причины выбрать Huawei MateBook 16 (2021) На 138% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9872 vs 4152 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 38.2 Вт*ч большей батареей (84 и 45.8 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.28 кг 1.99 кг Размеры 308 x 223 x 14.5 мм 351 x 254.9 x 17.8 мм Площадь 687 см2 895 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79% ~85.2% Боковые рамки 11.3 мм 6.4 мм Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 42.4 дБ

Дисплей 2256 x 1504 2520 x 1680 Диагональ 13.5 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 201 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 3:2 Разрешение 2256 x 1504 пикселей 2520 x 1680 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1500:1 Цветовой охват sRGB 121% 94.9% Охват Adobe RGB - 65.1% Охват DCI-P3 - 63.1% Время отклика - 34 мс Максимальная яркость Surface Laptop 3 13.5 +17% 350 нит MateBook 16 (2021) 300 нит

Батарея Ёмкость 45.8 Вт*ч 84 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 60 Вт 135 Вт Вес зарядного устройства - 482 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics G1 Radeon RX Vega 7 TGP 15 Вт 10-45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1600 МГц FLOPS - 1.108 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 3.73 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 256 448 Поддержка DirectX 12 12.1 Производительность GPU Surface Laptop 3 13.5 н/д MateBook 16 (2021) 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 3733 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 86 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана В клавиатуре Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 11.5 x 7.6 см 14.1 x 9.1 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.