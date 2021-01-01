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Microsoft Surface Laptop 3 13.5 против Huawei MateBook 16 (2021)

55 из 100
Microsoft Surface Laptop 3 13.5
VS
59 из 100
Huawei MateBook 16 (2021)
Microsoft Surface Laptop 3 13.5
Huawei MateBook 16 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 3 13.5 и Huawei MateBook 16 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 3 13.5
  • Существенно легче – весит на 710 граммов меньше (1.28 и 1.99 кг)
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (687 и 895 см2)
  • На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит
Причины выбрать Huawei MateBook 16 (2021)
  • На 138% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9872 vs 4152 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 38.2 Вт*ч большей батареей (84 и 45.8 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 3 13.5
vs
MateBook 16 (2021)

Корпус

Вес 1.28 кг 1.99 кг
Размеры 308 x 223 x 14.5 мм 351 x 254.9 x 17.8 мм
Площадь 687 см2 895 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79% ~85.2%
Боковые рамки 11.3 мм 6.4 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° 145°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 42.4 дБ

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 201 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 3:2
Разрешение 2256 x 1504 пикселей 2520 x 1680 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1500:1
Цветовой охват sRGB 121% 94.9%
Охват Adobe RGB - 65.1%
Охват DCI-P3 - 63.1%
Время отклика - 34 мс
Максимальная яркость
Surface Laptop 3 13.5 +17%
350 нит
MateBook 16 (2021)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 60 Вт 135 Вт
Вес зарядного устройства - 482 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.0 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 3.6 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 6 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1600 МГц
FLOPS - 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 3.73 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 256 448
Поддержка DirectX 12 12.1
Производительность GPU
Surface Laptop 3 13.5
н/д
MateBook 16 (2021)
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3733 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 86 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана В клавиатуре
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 7.6 см 14.1 x 9.1 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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