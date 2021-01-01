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Microsoft Surface Laptop 3 13.5 против Huawei MateBook X Pro 2021

55 из 100
Microsoft Surface Laptop 3 13.5
VS
62 из 100
Huawei MateBook X Pro 2021
Microsoft Surface Laptop 3 13.5
Huawei MateBook X Pro 2021
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 3 13.5 и Huawei MateBook X Pro 2021 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Huawei MateBook X Pro 2021
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • На 22% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5061 vs 4152 баллов
  • Комплектуется на 10.2 Вт*ч большей батареей (56 и 45.8 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 29% более четкий дисплей – 259 против 201 точек на дюйм (PPI)
  • На 29% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 350 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 3 13.5
vs
MateBook X Pro 2021

Корпус

Вес 1.28 кг 1.33 кг
Размеры 308 x 223 x 14.5 мм 304 x 217 x 14.6 мм
Площадь 687 см2 660 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79% ~87.2%
Боковые рамки 11.3 мм 5.1 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Серий, Зеленый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов 13.9 дюймов
Тип матрицы IPS LCD LTPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 201 точек на дюйм 259 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 3:2
Разрешение 2256 x 1504 пикселей 3000 x 2000 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1500:1
Цветовой охват sRGB 121% 100%
Охват DCI-P3 - 74%
Максимальная яркость
Surface Laptop 3 13.5
350 нит
MateBook X Pro 2021 +29%
450 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 60 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.0 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 3.6 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS - 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 3.73 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерных блоков 256 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Surface Laptop 3 13.5
н/д
MateBook X Pro 2021
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Нет -
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Dolby Atmos Да -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана В клавиатуре
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 7.6 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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