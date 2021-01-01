Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1035G1 Intel Core i7 1065G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1195G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 3 13.5 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.28 и 1.38 кг)

Сенсорный экран Причины выбрать Huawei MateBook X Pro 2022 Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 41% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5869 vs 4152 баллов

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 14.2 Вт*ч большей батареей (60 и 45.8 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит

Имеет на 31% более четкий дисплей – 264 против 201 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.28 кг 1.38 кг Размеры 308 x 223 x 14.5 мм 310 x 221 x 15.5 мм Площадь 687 см2 685 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79% ~87.7% Боковые рамки 11.3 мм 4.9 мм Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2

Дисплей 2256 x 1504 3120 x 2080 Диагональ 13.5 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD LTPS LCD Частота обновления 60 Гц 90 Гц Плотность пикселей 201 точек на дюйм 264 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 3:2 Разрешение 2256 x 1504 пикселей 3120 x 2080 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый - Тесты экрана Цветовой охват sRGB 121% 100% Максимальная яркость Surface Laptop 3 13.5 350 нит MateBook X Pro 2022 +43% 500 нит

Батарея Ёмкость 45.8 Вт*ч 60 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 60 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics G1 Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100-1400 МГц FLOPS - 1.69 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 3.73 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 256 768 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Surface Laptop 3 13.5 н/д MateBook X Pro 2022 1.69 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 3733 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Нет Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 4

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 4x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм Тачпад Размер 11.5 x 7.6 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.