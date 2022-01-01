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Microsoft Surface Laptop 3 13.5 против Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 6)

51 из 100
Microsoft Surface Laptop 3 13.5
VS
51 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 6)
Microsoft Surface Laptop 3 13.5
Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 6)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2256 x 1504
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 3 13.5 и Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 6) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 3 13.5
  • Имеет на 24% более четкий дисплей – 201 против 162 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 6)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 11.2 Вт*ч большей батареей (57 и 45.8 Вт*ч)
  • На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4744 vs 4152 баллов
  • На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 3 13.5
vs
ThinkPad X1 Yoga (Gen 6)

Корпус

Вес 1.28 кг 1.35 кг
Размеры 308 x 223 x 14.5 мм 313 x 223 x 14.9 мм
Площадь 687 см2 698 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79% ~81.4%
Боковые рамки 11.3 мм 5.8 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Серий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 140° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 36.7 дБ

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 201 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2256 x 1504 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1000:1
Цветовой охват sRGB 121% 96.6%
Охват Adobe RGB - 72.1%
Охват DCI-P3 - 69.7%
Время отклика - 36 мс
Максимальная яркость
Surface Laptop 3 13.5
350 нит
ThinkPad X1 Yoga (Gen 6) +43%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:55 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 60 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 321 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.0 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 3.6 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS - 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 3.73 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 256 640
Блоки текстурирования (TMUs) 32 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 4 20
Производительность GPU
Surface Laptop 3 13.5
н/д
ThinkPad X1 Yoga (Gen 6)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 81.6 дБ
Микрофонов 2 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 7.6 см 11.0 x 4.3 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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