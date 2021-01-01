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Microsoft Surface Laptop 3 13.5" против Book 3 13.5"

Microsoft Surface Laptop 3 13.5
VS
Microsoft Surface Book 3 13.5
Microsoft Surface Laptop 3 13.5"
Microsoft Surface Book 3 13.5"
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 3 13.5" и Book 3 13.5" от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 3 13.5"
  • Легче – весит на 360 граммов меньше (1.28 и 1.64 кг)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Microsoft Surface Book 3 13.5"
  • Комплектуется на 23.2 Вт*ч большей батареей (69 и 45.8 Вт*ч)
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 267 против 201 точек на дюйм (PPI)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 3 13.5"
vs
Surface Book 3 13.5"

Корпус

Вес 1.28 кг 1.64 кг
Ширина 308 мм 312 мм
Высота 223 мм 232 мм
Толщина 14.5 мм 15-23 мм
Площадь 687 см2 724 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79% ~75%
Боковые рамки 11.3 мм 13.3 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Серебристый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 140° 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 33.6 дБ

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов 13.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 201 точек на дюйм 267 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 3:2
Разрешение 2256 x 1504 пикселей 3000 x 2000 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1600:1
Цветовой охват sRGB 121% 95%
Охват Adobe RGB - 61%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Surface Laptop 3 13.5"
350 нит
Surface Book 3 13.5" +14%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 60 Вт 65 / 102 Вт

Звук

Аудиочип - Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 61.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.55 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 7.6 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.0 ГГц 1.0 ГГц
Частота в режиме Boost 3.6 ГГц 3.6 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 6 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Intel UHD Graphics G1
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1560 МГц
FLOPS - 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 4 ГБ
Тип памяти System Shared GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 256 1024
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 5120x3200 - 60 Гц -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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