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Microsoft Surface Laptop 3 15 против Apple Macbook Air (M1, 2020)

57 из 100
Microsoft Surface Laptop 3 15
VS
69 из 100
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Microsoft Surface Laptop 3 15
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Apple M1
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 3 15 и Apple Macbook Air (M1, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 3 15
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020)
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (1.29 и 1.54 кг)
  • На 140% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7760 vs 3238 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Комплектуется на 4.1 Вт*ч большей батареей (49.9 и 45.8 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (646 и 828 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 3 15
vs
Macbook Air (M1, 2020)

Корпус

Вес 1.54 кг 1.29 кг
Ширина 339.5 мм 304.1 мм
Высота 244 мм 212.4 мм
Толщина 14.6 мм 16.1 мм
Площадь 828 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~79.4%
Боковые рамки 11.3 мм 8.8 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Серебристый, Золотистый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 150° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 -
Уровень шума 39 дБ -

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2496 x 1664 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1042:1 1069:1
Цветовой охват sRGB 99.4% 99.8%
Охват Adobe RGB 63.4% -
Охват DCI-P3 75% -
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:23 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 60 Вт 30 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 287 граммов 172 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 3.7 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 8
L3-кэш 6 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Apple M1 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 10 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1278 МГц
FLOPS - 2.6 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.73 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 512 1024
Поддержка DirectX 12 -
Производительность GPU
Surface Laptop 3 15
н/д
Macbook Air (M1, 2020)
2.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 79.8 дБ 79.6 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.1
USB-A 1x USB 3.2 Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 7.6 см 12.1 x 8.1 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет

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