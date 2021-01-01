Главная > Сравнение ноутбуков > Surface Laptop 3 15 или Alienware m15 R4 – что лучше выбрать?

Microsoft Surface Laptop 3 15 против Dell Alienware m15 R4

57 из 100
Microsoft Surface Laptop 3 15
VS
78 из 100
Dell Alienware m15 R4
Microsoft Surface Laptop 3 15
Dell Alienware m15 R4
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2496 x 1664
Процессор
Графика Intel Iris Plus Graphics G7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 3 15 и Dell Alienware m15 R4 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 3 15
  • Существенно легче – весит на 570 граммов меньше (1.54 и 2.11 кг)
  • Более тонкие рамки – на 20% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 42% более четкий дисплей – 200 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (828 и 996 см2)
Причины выбрать Dell Alienware m15 R4
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 195% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3632 vs 1233 баллов
  • Комплектуется на 40.2 Вт*ч большей батареей (86 и 45.8 Вт*ч)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 3 15
vs
Alienware m15 R4

Корпус

Вес 1.54 кг 2.11 кг
Ширина 339.5 мм 360.3 мм
Высота 244 мм 276.3 мм
Толщина 14.6 мм 17.8-20.5 мм
Площадь 828 см2 996 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~67.4%
Боковые рамки 11.3 мм 7.5 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Белый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 150° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 39 дБ 52 дБ

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 300 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2496 x 1664 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1042:1 -
Цветовой охват sRGB 99.4% 100%
Охват Adobe RGB 63.4% -
Охват DCI-P3 75% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Surface Laptop 3 15 +33%
400 нит
Alienware m15 R4
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 60 Вт 240 Вт
Вес зарядного устройства 287 граммов -

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 2x4W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 79.8 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.7 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 7.6 см 9.9 x 5.3 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 3.7 ГГц 5 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 6 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1283-1703 МГц
FLOPS - 10.94 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Частота памяти 3733 МГц 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 512 3840
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 5120x3200 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3733 МГц 2933 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 3
NVMe Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 15 9500 и Microsoft Surface Laptop 3 15
2. Microsoft Surface Book 3 15 и Laptop 3 15
3. Microsoft Surface Laptop 4 15 и Laptop 3 15
4. Apple MacBook Pro 16 (2019) и Dell Alienware m15 R4
5. Dell Alienware m17 R4 и m15 R4
6. Dell Alienware m15 R3 и m15 R4

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Alienware m15 R4 и Microsoft Surface Laptop 3 15 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях