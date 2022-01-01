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Microsoft Surface Laptop 3 15 против Dell Inspiron 15 3511

51 из 100
Microsoft Surface Laptop 3 15
VS
38 из 100
Dell Inspiron 15 3511
Microsoft Surface Laptop 3 15
Dell Inspiron 15 3511
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2496 x 1664
Батарея 45.8 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 3 15 и Dell Inspiron 15 3511 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 3 15
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Легче – весит на 190 граммов меньше (1.54 и 1.73 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 4.8 Вт*ч большей батареей (45.8 и 41 Вт*ч)
  • Имеет на 100% более четкий дисплей – 200 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • Сенсорный экран
  • На 82% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 220 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3511
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 3 15
vs
Inspiron 15 3511

Корпус

Вес 1.54 кг 1.73 кг
Размеры 339.5 x 244 x 14.6 мм 358.5 x 235.5 x 17.5-18.9 мм
Площадь 828 см2 844 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~79.5%
Боковые рамки 11.3 мм 6.6 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 150° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 39 дБ 39.2 дБ

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2496 x 1664 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1042:1 400:1
Цветовой охват sRGB 99.4% -
Охват Adobe RGB 63.4% -
Охват DCI-P3 75% -
Время отклика 35 мс 25 мс
Максимальная яркость
Surface Laptop 3 15 +82%
400 нит
Inspiron 15 3511
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.25 В
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 60 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 287 граммов 305 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 3.7 ГГц 3.5 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 6 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS - 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 3.73 Гбит/с 2.67 Гбит/с
Шейдерные блоки 512 384
Блоки текстурирования (TMUs) 64 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 12
Производительность GPU
Surface Laptop 3 15
н/д
Inspiron 15 3511
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3733 МГц 2666 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 79.8 дБ 78.7 дБ
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 Нет
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 7.6 см 11.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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