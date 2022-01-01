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Microsoft Surface Laptop 3 15 против Dell XPS 13 9305

51 из 100
Microsoft Surface Laptop 3 15
VS
48 из 100
Dell XPS 13 9305
Microsoft Surface Laptop 3 15
Dell XPS 13 9305
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2496 x 1664
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 3 15 и Dell XPS 13 9305 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 3 15
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 28% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 3106 vs 2436 баллов
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 20% более четкий дисплей – 200 против 166 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell XPS 13 9305
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (1.16 и 1.54 кг)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Комплектуется на 6.2 Вт*ч большей батареей (52 и 45.8 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (601 и 828 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 3 15
vs
XPS 13 9305

Корпус

Вес 1.54 кг 1.16 кг
Размеры 339.5 x 244 x 14.6 мм 302 x 199 x 15.8 мм
Площадь 828 см2 601 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~81.1%
Боковые рамки 11.3 мм 3.8 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 150° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 39 дБ -

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2496 x 1664 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1042:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 99.4% 100%
Охват Adobe RGB 63.4% -
Охват DCI-P3 75% -
Время отклика 35 мс 30 мс
Максимальная яркость
Surface Laptop 3 15
400 нит
XPS 13 9305
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 7.6 В
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 60 Вт 45 / 65 Вт
Вес зарядного устройства 287 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 3.7 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 6 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS - 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 3.73 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 512 384
Блоки текстурирования (TMUs) 64 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 12
Производительность GPU
Surface Laptop 3 15
н/д
XPS 13 9305
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 4x2 ГБ
Частота 3733 МГц 4267 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3271-CG
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 79.8 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 7.6 см 10.5 x 6.5 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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