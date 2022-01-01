Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2496 x 1664 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Процессор - Intel Core i5 1035G7 Intel Core i7 1065G7 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 3 15 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 28% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 3106 vs 2436 баллов

Сенсорный экран

Имеет на 20% более четкий дисплей – 200 против 166 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell XPS 13 9305 Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (1.16 и 1.54 кг)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Комплектуется на 6.2 Вт*ч большей батареей (52 и 45.8 Вт*ч)

Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (601 и 828 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.54 кг 1.16 кг Размеры 339.5 x 244 x 14.6 мм 302 x 199 x 15.8 мм Площадь 828 см2 601 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~81.1% Боковые рамки 11.3 мм 3.8 мм Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 150° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 39 дБ -

Дисплей 2496 x 1664 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Диагональ 15 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 200 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 2496 x 1664 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1042:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 99.4% 100% Охват Adobe RGB 63.4% - Охват DCI-P3 75% - Время отклика 35 мс 30 мс Максимальная яркость Surface Laptop 3 15 400 нит XPS 13 9305 400 нит

Батарея Ёмкость 45.8 Вт*ч 52 Вт*ч Напряжение - 7.6 В Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 60 Вт 45 / 65 Вт Вес зарядного устройства 287 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Plus Graphics G7 Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS - 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 3.73 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 512 384 Блоки текстурирования (TMUs) 64 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 12 Производительность GPU Surface Laptop 3 15 н/д XPS 13 9305 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 4x2 ГБ Частота 3733 МГц 4267 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3271-CG Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 79.8 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 11.5 x 7.6 см 10.5 x 6.5 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.