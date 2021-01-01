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Microsoft Surface Laptop 3 15 против HP ENVY 13

Microsoft Surface Laptop 3 15
VS
HP ENVY 13
Microsoft Surface Laptop 3 15
HP ENVY 13
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Экран 2496 x 1664
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 3 15 и HP ENVY 13 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 3 15
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 20% более четкий дисплей – 200 против 166 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP ENVY 13
  • Легче – весит на 230 граммов меньше (1.31 и 1.54 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 62% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2000 vs 1233 баллов
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Комплектуется на 5.2 Вт*ч большей батареей (51 и 45.8 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (596 и 828 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 3 15
vs
ENVY 13

Корпус

Вес 1.54 кг 1.31 кг
Ширина 339.5 мм 306.5 мм
Высота 244 мм 194.5 мм
Толщина 14.6 мм 17 мм
Площадь 828 см2 596 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~81.8%
Боковые рамки 11.3 мм 6.1 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Серебристый, Золотистый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 150° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 39 дБ -

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2496 x 1664 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1042:1 -
Цветовой охват sRGB 99.4% -
Охват Adobe RGB 63.4% -
Охват DCI-P3 75% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Surface Laptop 3 15
400 нит
ENVY 13
н/д

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 60 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 287 граммов -

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 79.8 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 7.6 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 3.7 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Surface Laptop 3 15
1074
ENVY 13 +22%
1310
Geekbench 5 (многоядерный)
Surface Laptop 3 15
3495
ENVY 13 +24%
4346
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Surface Laptop 3 15
1233
ENVY 13 +62%
2000

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 930-1575 МГц
FLOPS - 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 2 ГБ
Тип памяти System Shared GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 1250 МГц (Effective - 8000-10000 МГц)
Шейдерных блоков 512 896
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 5120x3200 - 60 Гц -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ -
Частота 3733 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет -
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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