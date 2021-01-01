Microsoft Surface Laptop 3 15 против HP ENVY 13
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
76
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
42
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
63
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
67
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
66
Ключевые отличия
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 3 15
- Сенсорный экран
- Имеет на 20% более четкий дисплей – 200 против 166 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP ENVY 13
- Легче – весит на 230 граммов меньше (1.31 и 1.54 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 62% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2000 vs 1233 баллов
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Комплектуется на 5.2 Вт*ч большей батареей (51 и 45.8 Вт*ч)
- Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (596 и 828 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.54 кг
|1.31 кг
|Ширина
|339.5 мм
|306.5 мм
|Высота
|244 мм
|194.5 мм
|Толщина
|14.6 мм
|17 мм
|Площадь
|828 см2
|596 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.9%
|~81.8%
|Боковые рамки
|11.3 мм
|6.1 мм
|Цвета
|Черный, Золотистый, Серий, Синий
|Серебристый, Золотистый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|150°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|39 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|200 точек на дюйм
|166 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:9
|Разрешение
|2496 x 1664 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|-
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|1042:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|99.4%
|-
|Охват Adobe RGB
|63.4%
|-
|Охват DCI-P3
|75%
|-
|Время отклика
|35 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|60 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|287 граммов
|-
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|79.8 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|-
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|-
|Размер
|11.5 x 7.6 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.2 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.7 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|6 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1074
ENVY 13 +22%
1310
Geekbench 5 (многоядерный)
3495
ENVY 13 +24%
4346
Cinebench R20 (одноядерный)
ENVY 13 +19%
510
Cinebench R20 (многоядерный)
1233
ENVY 13 +62%
2000
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|720-1395 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|930-1575 МГц
|FLOPS
|-
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|0 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|System Shared
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|64 бит
|Частота памяти
|0 МГц (Effective - 0 МГц)
|1250 МГц (Effective - 8000-10000 МГц)
|Шейдерных блоков
|512
|896
|Поддержка DirectX
|12
|12
|Макс. разрешение
|5120x3200 - 60 Гц
|-
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|-
|Частота
|3733 МГц
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|-
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
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