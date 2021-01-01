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Microsoft Surface Laptop 3 15 против HP ENVY x360 15 (Ryzen)

Microsoft Surface Laptop 3 15
VS
HP ENVY x360 15 (Ryzen)
Microsoft Surface Laptop 3 15
HP ENVY x360 15 (Ryzen)
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 3 15 и HP ENVY x360 15 (Ryzen) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 3 15
  • Легче – весит на 320 граммов меньше (1.54 и 1.86 кг)
  • Имеет на 42% более четкий дисплей – 200 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP ENVY x360 15 (Ryzen)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Комплектуется на 5.2 Вт*ч большей батареей (51 и 45.8 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 3 15
vs
ENVY x360 15 (Ryzen)

Корпус

Вес 1.54 кг 1.86 кг
Ширина 339.5 мм 358.9 мм
Высота 244 мм 228 мм
Толщина 14.6 мм 18.2 мм
Площадь 828 см2 818 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~82%
Боковые рамки 11.3 мм 6.8 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Черный
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 150° 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 39 дБ -

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2496 x 1664 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1042:1 -
Цветовой охват sRGB 99.4% -
Охват Adobe RGB 63.4% -
Охват DCI-P3 75% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 60 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 287 граммов -

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 79.8 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 7.6 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 3.7 ГГц 4 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1600 МГц
Объем видеопамяти 0 ГБ 0 ГБ
Тип памяти System Shared System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 512 448
Поддержка DirectX 12 12.1
Макс. разрешение 5120x3200 - 60 Гц -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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