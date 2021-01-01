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Microsoft Surface Laptop 3 15 против HP Spectre x360 15

57 из 100
Microsoft Surface Laptop 3 15
VS
75 из 100
HP Spectre x360 15
Microsoft Surface Laptop 3 15
HP Spectre x360 15
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2496 x 1664
Процессор Intel Core i7 1165G7
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 3 15 и HP Spectre x360 15 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 3 15
  • Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (1.54 и 1.92 кг)
Причины выбрать HP Spectre x360 15
  • На 105% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2530 vs 1233 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 27.1 Вт*ч большей батареей (72.9 и 45.8 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 282 против 200 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 3 15
vs
Spectre x360 15

Корпус

Вес 1.54 кг 1.92 кг
Ширина 339.5 мм 359.9 мм
Высота 244 мм 226.4 мм
Толщина 14.6 мм 19.9 мм
Площадь 828 см2 815 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~82.4%
Боковые рамки 11.3 мм 7.3 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Черный, Синий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 150° 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 39 дБ -

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2496 x 1664 пикселей 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1042:1 -
Цветовой охват sRGB 99.4% 100%
Охват Adobe RGB 63.4% -
Охват DCI-P3 75% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Surface Laptop 3 15
400 нит
Spectre x360 15
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 60 Вт 90 / 135 Вт
Вес зарядного устройства 287 граммов -

Звук

Формат звука 2.0 4.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 79.8 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 7.6 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 1.2-2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 3.7 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 6 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS - 1.69 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 0 ГБ
Тип памяти System Shared System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 512 768
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 5120x3200 - 60 Гц -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3733 МГц 2666 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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Отзывы

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