Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2496 x 1664 - 1920 x 1200 2880 x 1800 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i5 1035G7 Intel Core i7 1065G7 - Intel Core i5 1245U Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1265U Intel Core i7 1270P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 3 15 Имеет на 23% более четкий дисплей – 200 против 162 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7 Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.38 и 1.54 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Комплектуется на 11.2 Вт*ч большей батареей (57 и 45.8 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (702 и 828 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.54 кг 1.38 кг Размеры 339.5 x 244 x 14.6 мм 315.6 x 222.5 x 14.95 мм Площадь 828 см2 702 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~80.9% Боковые рамки 11.3 мм 7.1 мм Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Серий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 150° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 39 дБ -

Дисплей 2496 x 1664 1920 x 1200 2880 x 1800 3840 x 2400 Диагональ 15 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 200 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2496 x 1664 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1042:1 - Цветовой охват sRGB 99.4% - Охват Adobe RGB 63.4% - Охват DCI-P3 75% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость Surface Laptop 3 15 400 нит ThinkPad X1 Yoga Gen 7 +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 45.8 Вт*ч 57 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 60 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 287 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Plus Graphics G7 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS - 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Скорость памяти 3.73 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 512 640 Блоки текстурирования (TMUs) 64 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 20 Производительность GPU Surface Laptop 3 15 н/д ThinkPad X1 Yoga Gen 7 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 3733 МГц 5200 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 79.8 дБ - Микрофонов 2 4

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 11.5 x 7.6 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.