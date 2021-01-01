Microsoft Surface Laptop 3 15 против LG Gram 14 (2021)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 3 15
- Сенсорный экран
- Имеет на 23% более четкий дисплей – 200 против 162 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать LG Gram 14 (2021)
- Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (0.99 и 1.54 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 56% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5048 vs 3238 баллов
- Комплектуется на 26.2 Вт*ч большей батареей (72 и 45.8 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (674 и 828 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.54 кг
|0.99 кг
|Ширина
|339.5 мм
|313.4 мм
|Высота
|244 мм
|215.2 мм
|Толщина
|14.6 мм
|16.8 мм
|Площадь
|828 см2
|674 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.9%
|~84.3%
|Боковые рамки
|11.3 мм
|5.9 мм
|Цвета
|Черный, Золотистый, Серий, Синий
|Белый, Черный, Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|150°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|39 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|200 точек на дюйм
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:10
|Разрешение
|2496 x 1664 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый
|Контрастность
|1042:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|99.4%
|-
|Охват Adobe RGB
|63.4%
|-
|Охват DCI-P3
|75%
|99%
|Время отклика
|35 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|60 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|287 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.2 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.7 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|6 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1120
Gram 14 (2021) +18%
1322
Geekbench 5 (многоядерный)
3816
Gram 14 (2021) +14%
4351
Cinebench R23 (одноядерный)
1155
Gram 14 (2021) +16%
1344
Cinebench R23 (многоядерный)
3238
Gram 14 (2021) +56%
5048
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|-
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|3.73 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|512
|640
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3733 МГц
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|-
|Макс. громкость
|79.8 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 4.0
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1.6 мм
|Размер
|11.5 x 7.6 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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