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Microsoft Surface Laptop 3 15 против LG Gram 16 (2021)

56 из 100
Microsoft Surface Laptop 3 15
VS
62 из 100
LG Gram 16 (2021)
Microsoft Surface Laptop 3 15
LG Gram 16 (2021)
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 3 15 и LG Gram 16 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 3 15
  • На 28% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 3238 vs 2523 баллов
  • Сенсорный экран
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит
Причины выбрать LG Gram 16 (2021)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 34.2 Вт*ч большей батареей (80 и 45.8 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 3 15
vs
Gram 16 (2021)

Корпус

Вес 1.54 кг 1.48 кг
Ширина 339.5 мм 356.6 мм
Высота 244 мм 248.3 мм
Толщина 14.6 мм 16.9 мм
Площадь 828 см2 885 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~83.8%
Боковые рамки 11.3 мм 6 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Черный, Серебристый, Зеленый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 150° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 39 дБ -

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2496 x 1664 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1042:1 1483:1
Цветовой охват sRGB 99.4% 100%
Охват Adobe RGB 63.4% -
Охват DCI-P3 75% 99%
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Surface Laptop 3 15 +14%
400 нит
Gram 16 (2021)
350 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 60 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 287 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 3.7 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 6 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS - 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 3.73 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 512 384
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Surface Laptop 3 15
н/д
Gram 16 (2021)
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 79.8 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.6 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 7.6 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

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