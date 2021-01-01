Главная > Сравнение ноутбуков > Surface Laptop 4 13.5 или ROG Flow X13 GV301 – что лучше выбрать?

Microsoft Surface Laptop 4 13.5 против ASUS ROG Flow X13 GV301

Microsoft Surface Laptop 4 13.5
VS
ASUS ROG Flow X13 GV301
Microsoft Surface Laptop 4 13.5
ASUS ROG Flow X13 GV301
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ) 32GB
Накопитель 1024GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 4 13.5 и ASUS ROG Flow X13 GV301 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ROG Flow X13 GV301
  • Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх
  • На 117% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 4349 vs 2000 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 14.6 Вт*ч большей батареей (62 и 47.4 Вт*ч)
  • Имеет на 68% более четкий дисплей – 338 против 201 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 4 13.5
vs
ROG Flow X13 GV301

Корпус

Вес 1.28 кг 1.3 кг
Ширина 308 мм 299 мм
Высота 223 мм 222 мм
Толщина 14.5 мм 15.8 мм
Площадь 687 см2 664 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79% ~78.4%
Боковые рамки 11.3 мм 5.2 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Черный
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 201 точек на дюйм 338 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2256 x 1504 пикселей 3840 x 2400 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 116%
Охват Adobe RGB - 86%
Охват DCI-P3 - 85%

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 0 Вт 100 Вт

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x1W
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.8 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1560 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 4 ГБ
Тип памяти System Shared GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 640 1024
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x16 ГБ
Частота 3733 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены - Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 13 9310 или Microsoft Surface Laptop 4 13.5
2. ASUS ZenBook 13 OLED UX325 или Microsoft Surface Laptop 4 13.5
3. Microsoft Surface Laptop Go или Laptop 4 13.5
4. HP ENVY 13 или Microsoft Surface Laptop 4 13.5
5. Microsoft Surface Book 3 13.5 или Laptop 4 13.5
6. Dell XPS 13 9310 или ASUS ROG Flow X13 GV301
7. Razer Book 13 (2020) или ASUS ROG Flow X13 GV301

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS ROG Flow X13 GV301 и Microsoft Surface Laptop 4 13.5 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях