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Microsoft Surface Laptop 4 13.5 против Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1)

51 из 100
Microsoft Surface Laptop 4 13.5
VS
49 из 100
Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1)
Microsoft Surface Laptop 4 13.5
Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 47.4 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 4 13.5 и Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 13.5
  • Легче – весит на 220 граммов меньше (1.28 и 1.5 кг)
  • Комплектуется на 6.4 Вт*ч большей батареей (47.4 и 41 Вт*ч)
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Имеет на 28% более четкий дисплей – 201 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 4 13.5
vs
Inspiron 14 5410 (2-in-1)

Корпус

Вес 1.28 кг 1.5 кг
Размеры 308 x 223 x 14.5 мм 321.5 x 211.3 x 16.3-18.3 мм
Площадь 687 см2 679 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79% ~79.5%
Боковые рамки 11.3 мм 5.8 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Серебристый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 40 дБ 29 дБ

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 201 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2256 x 1504 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1424:1 1217:1
Цветовой охват sRGB 97.2% 53.9%
Охват Adobe RGB 66.8% 37%
Охват DCI-P3 64.7% 36%
Время отклика 50 мс 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 19.5 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 306 граммов 318 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.7 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics Xe G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 896
Блоки текстурирования (TMUs) 40 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
Surface Laptop 4 13.5
1.41 терафлопс
Inspiron 14 5410 (2-in-1) +100%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 78.4 дБ 73.7 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Нет
Длина хода клавиш 1.3 мм 1.3 мм
Тачпад
Размер - 11.5 x 7.0 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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