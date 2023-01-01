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Microsoft Surface Laptop 4 13.5 против Dell Inspiron 14 Plus 7420

49 из 100
Microsoft Surface Laptop 4 13.5
VS
59 из 100
Dell Inspiron 14 Plus 7420
Microsoft Surface Laptop 4 13.5
Dell Inspiron 14 Plus 7420
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 47.4 Вт*ч
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 4 13.5 и Dell Inspiron 14 Plus 7420 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 13.5
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.28 и 1.68 кг)
  • Сенсорный экран
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 14 Plus 7420
  • Видеокарта показывает в среднем на 171-233% больше FPS в играх
  • На 174% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13235 vs 4831 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 6.6 Вт*ч большей батареей (54 и 47.4 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 40 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 4 13.5
vs
Inspiron 14 Plus 7420

Корпус

Вес 1.28 кг 1.68 кг
Размеры 308 x 223 x 14.5 мм 314 x 227.5 x 16.15-18.87 мм
Площадь 687 см2 714 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79% ~79.6%
Боковые рамки 11.3 мм 6.3 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Зеленый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 40 дБ 51.6 дБ

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 201 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2256 x 1504 пикселей 2240 x 1400 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1424:1 1142:1
Цветовой охват sRGB 97.2% 99.3%
Охват Adobe RGB 66.8% 69.5%
Охват DCI-P3 64.7% 68.8%
Время отклика 50 мс 28 мс
Максимальная яркость
Surface Laptop 4 13.5 +33%
400 нит
Inspiron 14 Plus 7420
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт
Вес зарядного устройства 306 граммов 496 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 12 (4P + 8E)
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1185 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1417 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 5.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40
Производительность GPU
Surface Laptop 4 13.5
1.41 терафлопс
Inspiron 14 Plus 7420 +311%
5.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR4X DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
Макс. количество памяти - 40 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 78.4 дБ 84.7 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер 11.4 x 7.6 см 11.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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