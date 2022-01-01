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Microsoft Surface Laptop 4 13.5 против Dell Latitude 5530

51 из 100
Microsoft Surface Laptop 4 13.5
VS
45 из 100
Dell Latitude 5530
Microsoft Surface Laptop 4 13.5
Dell Latitude 5530
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2256 x 1504
Батарея 47.4 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 4 13.5 и Dell Latitude 5530 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 13.5
  • Легче – весит на 310 граммов меньше (1.28 и 1.59 кг)
  • Комплектуется на 6.4 Вт*ч большей батареей (47.4 и 41 Вт*ч)
  • Имеет на 101% более четкий дисплей – 201 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • Сенсорный экран
  • На 82% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 220 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (687 и 835 см2)
Причины выбрать Dell Latitude 5530
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 4 13.5
vs
Latitude 5530

Корпус

Вес 1.28 кг 1.59 кг
Размеры 308 x 223 x 14.5 мм 357.9 x 233.3 x 20.77-22.15 мм
Площадь 687 см2 835 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79% ~80.4%
Боковые рамки 11.3 мм 6.3 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 40 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 201 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2256 x 1504 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1424:1 -
Цветовой охват sRGB 97.2% -
Охват Adobe RGB 66.8% -
Охват DCI-P3 64.7% -
Время отклика 50 мс -
Максимальная яркость
Surface Laptop 4 13.5 +82%
400 нит
Latitude 5530
220 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет -
Быстрая зарядка Да -
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Слева -
Мощность зарядки 65 Вт 60 / 65 / 90 Вт
Вес зарядного устройства 306 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 10 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 896
Блоки текстурирования (TMUs) 40 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
Surface Laptop 4 13.5
1.41 терафлопс
Latitude 5530 +100%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 78.4 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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