Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2256 x 1504 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1185G7 - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce GTX 1650 Ti Max-Q Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 13.5 Легче – весит на 320 граммов меньше (1.28 и 1.6 кг)

Сенсорный экран

Имеет на 24% более четкий дисплей – 201 против 162 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать HP ENVY 14 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх

Комплектуется на 15.9 Вт*ч большей батареей (63.3 и 47.4 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.28 кг 1.6 кг Размеры 308 x 223 x 14.5 мм 313.2 x 224 x 18 мм Площадь 687 см2 702 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79% ~81% Боковые рамки 11.3 мм 5.8 мм Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 40 дБ 48.7 дБ

Дисплей 2256 x 1504 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) Диагональ 13.5 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 201 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2256 x 1504 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1424:1 - Цветовой охват sRGB 97.2% - Охват Adobe RGB 66.8% - Охват DCI-P3 64.7% - Время отклика 50 мс - Максимальная яркость Surface Laptop 4 13.5 400 нит ENVY 14 (2021) н/д

Батарея Ёмкость 47.4 Вт*ч 63.3 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 90 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 306 граммов 430 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce GTX 1650 Ti Max-Q TGP 15 Вт - Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 990 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1155 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 2.365 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~10 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU Surface Laptop 4 13.5 1.41 терафлопс ENVY 14 (2021) +68% 2.365 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 78.4 дБ 82.8 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 1.5 мм Тачпад Размер - 11.5 x 7.5 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.