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Microsoft Surface Laptop 4 13.5 против HP ENVY x360 14 (2023)

50 из 100
Microsoft Surface Laptop 4 13.5
VS
51 из 100
HP ENVY x360 14 (2023)
Microsoft Surface Laptop 4 13.5
HP ENVY x360 14 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 4 13.5 и HP ENVY x360 14 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 13.5
  • Легче – весит на 240 граммов меньше (1.28 и 1.52 кг)
  • Комплектуется на 4.4 Вт*ч большей батареей (47.4 и 43 Вт*ч)
  • На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
  • Имеет на 28% более четкий дисплей – 201 против 157 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP ENVY x360 14 (2023)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 49% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7160 vs 4807 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 4 13.5
vs
ENVY x360 14 (2023)

Корпус

Вес 1.28 кг 1.52 кг
Размеры 308 x 223 x 14.5 мм 322 x 210.7 x 19.6 мм
Площадь 687 см2 678 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79% ~79.6%
Боковые рамки 11.3 мм 6.1 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серый, Синий Серебристый
Материал Алюминий Top: Алюминий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл - Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 40 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 201 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2256 x 1504 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Датчик освещенности Да Да
Тесты экрана
Контрастность 1424:1 700:1
Цветовой охват sRGB 97.2% -
Охват Adobe RGB 66.8% -
Охват DCI-P3 64.7% -
Время отклика 50 мс -
Максимальная яркость
Surface Laptop 4 13.5 +60%
400 нит
ENVY x360 14 (2023)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 306 граммов 320 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 4 10 (2P + 8E)
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Surface Laptop 4 13.5
1.41 терафлопс
ENVY x360 14 (2023)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 78.4 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Инфракрасный датчик Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 2560 x 1440
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер 11.4 x 7.6 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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