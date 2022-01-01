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Microsoft Surface Laptop 4 13.5 против HP ProBook 430 G8

51 из 100
Microsoft Surface Laptop 4 13.5
VS
45 из 100
HP ProBook 430 G8
Microsoft Surface Laptop 4 13.5
HP ProBook 430 G8
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 4 13.5 и HP ProBook 430 G8 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 13.5
  • На 100% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4831 vs 2411 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
  • Имеет на 21% более четкий дисплей – 201 против 166 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP ProBook 430 G8
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (639 и 687 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 4 13.5
vs
ProBook 430 G8

Корпус

Вес 1.28 кг 1.27 кг
Размеры 308 x 223 x 14.5 мм 306.8 x 208.2 x 15.7 мм
Площадь 687 см2 639 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79% ~76.3%
Боковые рамки 11.3 мм 6.2 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 40 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 201 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2256 x 1504 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1424:1 -
Цветовой охват sRGB 97.2% -
Охват Adobe RGB 66.8% -
Охват DCI-P3 64.7% -
Время отклика 50 мс -
Максимальная яркость
Surface Laptop 4 13.5 +60%
400 нит
ProBook 430 G8
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 306 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 384
Блоки текстурирования (TMUs) 40 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 12
Производительность GPU
Surface Laptop 4 13.5 +68%
1.41 терафлопс
ProBook 430 G8
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 78.4 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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