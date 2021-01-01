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Microsoft Surface Laptop 4 13.5 против HP ProBook 440 G8

55 из 100
Microsoft Surface Laptop 4 13.5
VS
45 из 100
HP ProBook 440 G8
Microsoft Surface Laptop 4 13.5
HP ProBook 440 G8
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2256 x 1504
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 4 13.5 и HP ProBook 440 G8 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 13.5
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.28 и 1.38 кг)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 79% более четкий дисплей – 201 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
Причины выбрать HP ProBook 440 G8
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 4 13.5
vs
ProBook 440 G8

Корпус

Вес 1.28 кг 1.38 кг
Размеры 308 x 223 x 14.5 мм 321.9 x 213.9 x 19.9 мм
Площадь 687 см2 689 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79% ~78.4%
Боковые рамки 11.3 мм 6 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 40 дБ 36.2 дБ

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 201 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2256 x 1504 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1424:1 -
Цветовой охват sRGB 97.2% -
Охват Adobe RGB 66.8% -
Охват DCI-P3 64.7% -
Время отклика 50 мс -
Максимальная яркость
Surface Laptop 4 13.5 +60%
400 нит
ProBook 440 G8
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 306 граммов 283 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц -
Ядер 4 2
Потоков 8 2
L3-кэш 8 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 896
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Surface Laptop 4 13.5
1.41 терафлопс
ProBook 440 G8 +100%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 78.4 дБ 76.7 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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