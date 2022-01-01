Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1185G7 - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 13.5 Существенно легче – весит на 1170 граммов меньше (1.28 и 2.45 кг)

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (687 и 941 см2) Причины выбрать Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD) Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 223-304% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 111% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10173 vs 4831 баллов

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 32.6 Вт*ч большей батареей (80 и 47.4 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.28 кг 2.45 кг Размеры 308 x 223 x 14.5 мм 356 x 264.2 x 21.7-26.8 мм Площадь 687 см2 941 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79% ~78.9% Боковые рамки 11.3 мм 5.7 мм Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Белый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 40 дБ 50 дБ

Дисплей 2256 x 1504 2560 x 1600 Диагональ 13.5 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 165 Гц Плотность пикселей 201 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2256 x 1504 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1424:1 1181:1 Цветовой охват sRGB 97.2% 99.4% Охват Adobe RGB 66.8% 73% Охват DCI-P3 64.7% 73.3% Время отклика 50 мс 3 мс Максимальная яркость Surface Laptop 4 13.5 400 нит Legion 5 Pro 16” (AMD) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 47.4 Вт*ч 80 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 65 Вт 230 / 300 Вт Вес зарядного устройства 306 граммов 1066 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB TGP 15 Вт 95 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1530 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1740 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40 Производительность GPU Surface Laptop 4 13.5 1.41 терафлопс Legion 5 Pro 16” (AMD) +405% 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 78.4 дБ 82 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 4x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 1.5 мм Тачпад Размер - 11.9 x 7.6 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.