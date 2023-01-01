Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея 47.4 Вт*ч - 41 Вт*ч 54.7 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1185G7 - Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1345U Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P Intel Core i7 1365U Intel Core i7 1370P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 13.5 Комплектуется на 6.4 Вт*ч большей батареей (47.4 и 41 Вт*ч)

Комплектуется на 6.4 Вт*ч большей батареей (47.4 и 41 Вт*ч) Имеет на 18% более четкий дисплей – 201 против 170 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 4 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7036 vs 4807 баллов

На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7036 vs 4807 баллов Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.28 кг 1.2 кг Размеры 308 x 223 x 14.5 мм 301.7 x 214.6 x 16.4 мм Площадь 687 см2 647 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79% ~79.2% Боковые рамки 11.3 мм 7.6 мм Цвета Черный, Золотистый, Серый, Синий Черный, Серый Материал Алюминий - Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл - Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 40 дБ -

Дисплей 2256 x 1504 1920 x 1200 Диагональ 13.5 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 201 точек на дюйм 170 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2256 x 1504 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Матовый Датчик освещенности Да Нет Площадь экрана Surface Laptop 4 13.5 13.5″ (3:2 ratio) = 84.1 in2 ThinkPad X13 Yoga Gen 4 13.3″ (16:10 ratio) = 79.5 in2 ~ 5% more screen space Тесты экрана Контрастность 1424:1 1200:1 Цветовой охват sRGB 97.2% 100% Охват Adobe RGB 66.8% - Охват DCI-P3 64.7% - Время отклика 50 мс - Максимальная яркость Surface Laptop 4 13.5 400 нит ThinkPad X13 Yoga Gen 4 400 нит

Батарея Ёмкость 47.4 Вт*ч 41 Вт*ч 54.7 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт Вес зарядного устройства 306 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Surface Laptop 4 13.5 1.41 терафлопс ThinkPad X13 Yoga Gen 4 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 4800 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 78.4 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Инфракрасный датчик Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 2560 x 1440 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 1.5 мм Тачпад Размер 11.4 x 7.6 см 11.5 x 5.6 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.