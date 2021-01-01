Главная > Сравнение ноутбуков > Surface Laptop 4 13.5 или Yoga 7i (14”) – что лучше выбрать?

Microsoft Surface Laptop 4 13.5 против Lenovo Yoga 7i (14”)

55 из 100
Microsoft Surface Laptop 4 13.5
VS
54 из 100
Lenovo Yoga 7i (14”)
Microsoft Surface Laptop 4 13.5
Lenovo Yoga 7i (14”)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 4 13.5 и Lenovo Yoga 7i (14”) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 13.5
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.28 и 1.43 кг)
  • Имеет на 28% более четкий дисплей – 201 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Lenovo Yoga 7i (14”)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 21.3 Вт*ч большей батареей (68.7 и 47.4 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 4 13.5
vs
Yoga 7i (14”)

Корпус

Вес 1.28 кг 1.43 кг
Размеры 308 x 223 x 14.5 мм 320.4 x 214.6 x 15.6-17.7 мм
Площадь 687 см2 688 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79% ~78.6%
Боковые рамки 11.3 мм 5.3 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Серий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 40 дБ 46 дБ

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 201 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2256 x 1504 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1424:1 1044:1
Цветовой охват sRGB 97.2% 91.8%
Охват Adobe RGB 66.8% 67.4%
Охват DCI-P3 64.7% 70.9%
Время отклика 50 мс 40 мс
Максимальная яркость
Surface Laptop 4 13.5 +33%
400 нит
Yoga 7i (14”)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:40 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 306 граммов 345 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Surface Laptop 4 13.5
1.41 терафлопс
Yoga 7i (14”)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 78.4 дБ 85.5 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер - 10.5 x 7.0 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Surface Laptop 4 13.5 против XPS 13 9305
2. Surface Laptop 4 13.5 против XPS 13 9310
3. Surface Laptop 4 13.5 против ZenBook 13 OLED UX325
4. Surface Laptop 4 13.5 против Surface Laptop Go
5. Surface Laptop 4 13.5 против ENVY 13
6. Yoga 7i (14”) против XPS 13 9305
7. Yoga 7i (14”) против MacBook Pro 14 (2021)
8. Yoga 7i (14”) против XPS 13 9310 (2-in-1)
9. Yoga 7i (14”) против IdeaPad Flex 5 14” (Intel)
10. Yoga 7i (14”) против Inspiron 13 7306

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo Yoga 7i (14”) и Microsoft Surface Laptop 4 13.5 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры