Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2256 x 1504 - 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1185G7 - Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 13.5 Легче – весит на 270 граммов меньше (1.28 и 1.55 кг)

Легче – весит на 270 граммов меньше (1.28 и 1.55 кг) Имеет на 24% более четкий дисплей – 201 против 162 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Lenovo Yoga 7i Gen 8 (14″ Intel) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) На 47% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7061 vs 4807 баллов

На 47% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7061 vs 4807 баллов Комплектуется на 23.6 Вт*ч большей батареей (71 и 47.4 Вт*ч)

Комплектуется на 23.6 Вт*ч большей батареей (71 и 47.4 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.28 кг 1.55 кг Размеры 308 x 223 x 14.5 мм 317.87 x 222.5 x 16.49 мм Площадь 687 см2 707 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79% ~80.4% Боковые рамки 11.3 мм 8.2 мм Цвета Черный, Золотистый, Серый, Синий Серый, Синий Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл - Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 40 дБ -

Дисплей 2256 x 1504 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 Диагональ 13.5 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 201 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2256 x 1504 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Датчик освещенности Да Да Площадь экрана Yoga 7i Gen 8 (14″ Intel) 14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2 Surface Laptop 4 13.5 13.5″ (3:2 ratio) = 84.1 in2 ~ 4% more screen space Тесты экрана Контрастность 1424:1 100000:1 Цветовой охват sRGB 97.2% - Охват Adobe RGB 66.8% - Охват DCI-P3 64.7% 100% Время отклика 50 мс 1 мс Максимальная яркость Surface Laptop 4 13.5 400 нит Yoga 7i Gen 8 (14″ Intel) 400 нит

Батарея Ёмкость 47.4 Вт*ч 71 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 306 граммов 187 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Surface Laptop 4 13.5 1.41 терафлопс Yoga 7i Gen 8 (14″ Intel) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 5200 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3306 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 78.4 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Инфракрасный датчик Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 1.5 мм Тачпад Размер 11.4 x 7.6 см 12.0 x 7.5 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.