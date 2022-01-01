Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 15 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Сенсорный экран Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022) Легче – весит на 300 граммов меньше (1.24 и 1.54 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 43-59% больше FPS в играх

На 41% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7997 vs 5691 баллов

Комплектуется на 5.2 Вт*ч большей батареей (52.6 и 47.4 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (654 и 828 см 2 )

) На 32% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 380 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.54 кг 1.24 кг Размеры 339.5 x 244 x 14.7 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм Площадь 828 см2 654 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~82% Боковые рамки 11.3 мм 5.6 мм Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Серебристый, Золотистый, Серий, Синий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 - Уровень шума 40 дБ -

Дисплей 2496 x 1664 2560 x 1664 Диагональ 15 дюймов 13.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 200 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2496 x 1664 пикселей 2560 x 1664 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1558:1 - Цветовой охват sRGB 97.7% - Охват Adobe RGB 62% - Охват DCI-P3 65.1% - Время отклика 45 мс - Максимальная яркость Surface Laptop 4 15 380 нит MacBook Air (M2, 2022) +32% 500 нит

Батарея Ёмкость 47.4 Вт*ч 52.6 Вт*ч Время полной зарядки 2:20 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 30 / 35 Вт Вес зарядного устройства 306 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Apple M2 GPU (8-core) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 500 МГц Boost частота GPU - 1456 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 768 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 48 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 32 Производительность GPU Surface Laptop 4 15 1.69 терафлопс MacBook Air (M2, 2022) +78% 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x4 ГБ - Частота 4266 МГц 5200 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 2.2 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 78.7 дБ - Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм - Тачпад Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.