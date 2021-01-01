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Microsoft Surface Laptop 4 15 против Asus ROG Zephyrus M16

59 из 100
Microsoft Surface Laptop 4 15
VS
74 из 100
Asus ROG Zephyrus M16
Microsoft Surface Laptop 4 15
Asus ROG Zephyrus M16
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Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 4 15 и Asus ROG Zephyrus M16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 15
  • Легче – весит на 360 граммов меньше (1.54 и 1.9 кг)
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 118-161% больше FPS в играх
  • На 141% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5274 vs 2189 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 42.6 Вт*ч большей батареей (90 и 47.4 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 4 15
vs
ROG Zephyrus M16

Корпус

Вес 1.54 кг 1.9 кг
Ширина 339.5 мм 355 мм
Высота 244 мм 243 мм
Толщина 14.7 мм 19.9 мм
Площадь 828 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~86%
Боковые рамки 11.3 мм 5.2 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 -
Уровень шума 40 дБ -

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2496 x 1664 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1558:1 -
Цветовой охват sRGB 97.7% -
Охват Adobe RGB 62% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика 45 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 140 / 280 Вт
Вес зарядного устройства 306 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-3.0 ГГц 2.1-2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 12 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 60-75 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 735-1463 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1035-1695 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 5.299 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 768 2560
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Surface Laptop 4 15
1.69 терафлопс
ROG Zephyrus M16 +214%
5.299 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 4x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 78.7 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

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