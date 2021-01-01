Главная > Сравнение ноутбуков > Surface Laptop 4 15 или ZenBook 14 UM425 – что лучше выбрать?

Microsoft Surface Laptop 4 15 против ASUS ZenBook 14 UM425

Microsoft Surface Laptop 4 15
VS
ASUS ZenBook 14 UM425
Microsoft Surface Laptop 4 15
ASUS ZenBook 14 UM425
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i7 1185G7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 4 15 и ASUS ZenBook 14 UM425 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 15
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 27% более четкий дисплей – 200 против 157 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать ASUS ZenBook 14 UM425
  • Легче – весит на 320 граммов меньше (1.22 и 1.54 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-50% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 19.6 Вт*ч большей батареей (67 и 47.4 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (670 и 828 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 4 15
vs
ZenBook 14 UM425

Корпус

Вес 1.54 кг 1.22 кг
Ширина 339.5 мм 319 мм
Высота 244 мм 210 мм
Толщина 14.7 мм 15.8 мм
Площадь 828 см2 670 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~80.6%
Боковые рамки 11.3 мм 4.6 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 40 дБ -

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2496 x 1664 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1558:1 -
Цветовой охват sRGB 97.7% 100%
Охват Adobe RGB 62% -
Время отклика 45 мс -
Максимальная яркость
Surface Laptop 4 15
380 нит
ZenBook 14 UM425 +5%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 / 100 Вт
Вес зарядного устройства 306 граммов -

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 78.7 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-3.0 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 2 ГБ
Тип памяти System Shared GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 1250 МГц (Effective - 8000-10000 МГц)
Шейдерных блоков 768 896
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Surface Laptop 4 15 и MacBook Pro 16 (2019)
2. Surface Laptop 4 15 и VivoBook S15 M533
3. Surface Laptop 4 15 и G5 15 5510
4. Surface Laptop 4 15 и Inspiron 15 5505
5. ZenBook 14 UM425 и XPS 13 9310
6. ZenBook 14 UM425 и VivoBook S14 M433
7. ZenBook 14 UM425 и VivoBook 14 M413
8. ZenBook 14 UM425 и VivoBook S15 S533
9. ZenBook 14 UM425 и VivoBook S14 S435

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS ZenBook 14 UM425 и Microsoft Surface Laptop 4 15 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях