Microsoft Surface Laptop 4 15 против Dell Inspiron 13 7306
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 15
- Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
- Имеет на 42% более четкий дисплей – 200 против 141 точек на дюйм (PPI)
- На 27% выше максимальная яркость экрана – 380 vs 300 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 13 7306
- Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.37 и 1.54 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 49-67% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 32% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 8.6 Вт*ч большей батареей (56 и 47.4 Вт*ч)
- Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (630 и 828 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.54 кг
|1.37 кг
|Ширина
|339.5 мм
|305.2 мм
|Высота
|244 мм
|206.4 мм
|Толщина
|14.7 мм
|15.9-16.7 мм
|Площадь
|828 см2
|630 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.9%
|~106.5%
|Боковые рамки
|11.3 мм
|-20.1 мм
|Цвета
|Черный, Золотистый, Серий, Синий
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|-
|360°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|40 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|200 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:9
|Разрешение
|2496 x 1664 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1558:1
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|97.7%
|100%
|Охват Adobe RGB
|62%
|-
|Время отклика
|45 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|-
|4:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|306 граммов
|-
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3254
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|78.7 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|Нет
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.1
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|10.5 x 6.0 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.2-3.0 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.8 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Surface Laptop 4 15 +36%
1487
1091
Geekbench 5 (многоядерный)
Surface Laptop 4 15 +41%
4814
3414
Cinebench R20 (одноядерный)
Surface Laptop 4 15 +29%
580
450
Cinebench R20 (многоядерный)
2214
2118
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1380 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1560 МГц
|FLOPS
|1.69 терафлопс
|3.195 терафлопс
|Объем видеопамяти
|0 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|System Shared
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Частота памяти
|0 МГц (Effective - 0 МГц)
|1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
|Шейдерных блоков
|768
|1024
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|2933 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|1
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
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