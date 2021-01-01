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Microsoft Surface Laptop 4 15 против Dell Inspiron 15 5510

59 из 100
Microsoft Surface Laptop 4 15
VS
46 из 100
Dell Inspiron 15 5510
Microsoft Surface Laptop 4 15
Dell Inspiron 15 5510
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2496 x 1664
Батарея 47.4 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 1185G7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 4 15 и Dell Inspiron 15 5510 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 15
  • На 75% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2189 vs 1249 баллов
  • Имеет на 100% более четкий дисплей – 200 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5510
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-50% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 4 15
vs
Inspiron 15 5510

Корпус

Вес 1.54 кг 1.63 кг
Ширина 339.5 мм 356 мм
Высота 244 мм 228.9 мм
Толщина 14.7 мм 17.9 мм
Площадь 828 см2 815 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~82.4%
Боковые рамки 11.3 мм 5.3 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Серебристый, Синий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 -
Уровень шума 40 дБ -

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2496 x 1664 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1558:1 -
Цветовой охват sRGB 97.7% -
Охват Adobe RGB 62% -
Время отклика 45 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 306 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-3.0 ГГц 1.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 12 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics 620
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 768 896
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Surface Laptop 4 15
1.69 терафлопс
Inspiron 15 5510 +67%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 78.7 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

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