Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i7 1185G7 - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 15 Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Легче – весит на 360 граммов меньше (1.54 и 1.9 кг)

На 19% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5691 vs 4788 баллов

На 73% выше максимальная яркость экрана – 380 vs 220 нит

Имеет на 42% более четкий дисплей – 200 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Inspiron 15 Plus 7501 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 49-67% больше FPS в играх

Комплектуется на 8.6 Вт*ч большей батареей (56 и 47.4 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.54 кг 1.9 кг Размеры 339.5 x 244 x 14.7 мм 356.5 x 234.5 x 17.5-18.9 мм Площадь 828 см2 836 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~80.3% Боковые рамки 11.3 мм 5.6 мм Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 40 дБ -

Дисплей 2496 x 1664 1920 x 1080 Диагональ 15 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 200 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 2496 x 1664 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1558:1 400:1 Цветовой охват sRGB 97.7% 100% Охват Adobe RGB 62% - Охват DCI-P3 65.1% - Время отклика 45 мс 35 мс Максимальная яркость Surface Laptop 4 15 +73% 380 нит Inspiron 15 Plus 7501 220 нит

Батарея Ёмкость 47.4 Вт*ч 56 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 2:20 ч. 4:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства 306 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) GeForce GTX 1650 Mobile 4GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 1380 МГц Boost частота GPU - 1560 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 768 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 48 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 32 Производительность GPU Surface Laptop 4 15 1.69 терафлопс Inspiron 15 Plus 7501 +89% 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 2933 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 - Макс. количество памяти - 24 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3254 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 78.7 дБ - Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.1 USB Type-C 1x USB 3.2 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм - Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.