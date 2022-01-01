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Microsoft Surface Laptop 4 15 против Dell Inspiron 15 Plus 7501

52 из 100
Microsoft Surface Laptop 4 15
VS
46 из 100
Dell Inspiron 15 Plus 7501
Microsoft Surface Laptop 4 15
Dell Inspiron 15 Plus 7501
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i7 1185G7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 4 15 и Dell Inspiron 15 Plus 7501 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 15
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Легче – весит на 360 граммов меньше (1.54 и 1.9 кг)
  • На 19% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5691 vs 4788 баллов
  • На 73% выше максимальная яркость экрана – 380 vs 220 нит
  • Имеет на 42% более четкий дисплей – 200 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Inspiron 15 Plus 7501
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 49-67% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 8.6 Вт*ч большей батареей (56 и 47.4 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 4 15
vs
Inspiron 15 Plus 7501

Корпус

Вес 1.54 кг 1.9 кг
Размеры 339.5 x 244 x 14.7 мм 356.5 x 234.5 x 17.5-18.9 мм
Площадь 828 см2 836 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~80.3%
Боковые рамки 11.3 мм 5.6 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 40 дБ -

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2496 x 1664 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1558:1 400:1
Цветовой охват sRGB 97.7% 100%
Охват Adobe RGB 62% -
Охват DCI-P3 65.1% -
Время отклика 45 мс 35 мс
Максимальная яркость
Surface Laptop 4 15 +73%
380 нит
Inspiron 15 Plus 7501
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки 2:20 ч. 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт
Вес зарядного устройства 306 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-3.0 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU - 1560 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 48 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 32
Производительность GPU
Surface Laptop 4 15
1.69 терафлопс
Inspiron 15 Plus 7501 +89%
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 2933 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти - 24 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 78.7 дБ -
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.1
USB Type-C 1x USB 3.2 Нет
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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