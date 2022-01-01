Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея 47.4 Вт*ч - 53 Вт*ч 68 Вт*ч Процессор Intel Core i7 1185G7 - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 12GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 15 Легче – весит на 360 граммов меньше (1.54 и 1.9 кг)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5691 vs 4911 баллов

Имеет на 42% более четкий дисплей – 200 против 141 точек на дюйм (PPI)

На 41% выше максимальная яркость экрана – 380 vs 270 нит Причины выбрать Dell Inspiron 15 7506 (2-in-1) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 28-38% больше FPS в играх

Комплектуется на 5.6 Вт*ч большей батареей (53 и 47.4 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.54 кг 1.9 кг Размеры 339.5 x 244 x 14.7 мм 356.2 x 238.4 x 16.4-17.9 мм Площадь 828 см2 849 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~79% Боковые рамки 11.3 мм 5.4 мм Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Черный, Серебристый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 40 дБ 47 дБ

Дисплей 2496 x 1664 1920 x 1080 Диагональ 15 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 200 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 2496 x 1664 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1558:1 600:1 Цветовой охват sRGB 97.7% 97% Охват Adobe RGB 62% 62.9% Охват DCI-P3 65.1% - Время отклика 45 мс 35 мс Максимальная яркость Surface Laptop 4 15 +41% 380 нит Inspiron 15 7506 (2-in-1) 270 нит

Батарея Ёмкость 47.4 Вт*ч 53 Вт*ч 68 Вт*ч Напряжение - 15.2 В Время полной зарядки 2:20 ч. 4:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 / 90 Вт Вес зарядного устройства 306 граммов 294 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel Iris Xe MAX Graphics 4GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU - 1650 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 2.534 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR4 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~4.3 Гбит/с Шейдерные блоки 768 768 Блоки текстурирования (TMUs) 48 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 24 Производительность GPU Surface Laptop 4 15 1.69 терафлопс Inspiron 15 7506 (2-in-1) +50% 2.534 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 12GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 4267 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3254 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 78.7 дБ 81.6 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм - Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.