Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2496 x 1664 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Батарея 47.4 Вт*ч - 64 Вт*ч 87 Вт*ч Процессор Intel Core i7 1185G7 - Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1260P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 15 Существенно легче – весит на 520 граммов меньше (1.54 и 2.06 кг)

Имеет на 41% более четкий дисплей – 200 против 142 точек на дюйм (PPI)

На 27% выше максимальная яркость экрана – 380 vs 300 нит

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (828 и 899 см2) Причины выбрать Dell Inspiron 16 7620 (2-in-1) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 33-45% больше FPS в играх

Комплектуется на 16.6 Вт*ч большей батареей (64 и 47.4 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.54 кг 2.06 кг Размеры 339.5 x 244 x 14.7 мм 356.78 x 251.88 x 15.90-18.41 мм Площадь 828 см2 899 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~82.6% Боковые рамки 11.3 мм 6.1 мм Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Серебристый, Зеленый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 - Уровень шума 40 дБ -

Дисплей 2496 x 1664 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 15 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 200 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2496 x 1664 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1558:1 1200:1 Цветовой охват sRGB 97.7% 100% Охват Adobe RGB 62% - Охват DCI-P3 65.1% - Время отклика 45 мс 30 мс Максимальная яркость Surface Laptop 4 15 +27% 380 нит Inspiron 16 7620 (2-in-1) 300 нит

Батарея Ёмкость 47.4 Вт*ч 64 Вт*ч 87 Вт*ч Напряжение - 15.2 В Время полной зарядки 2:20 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 306 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) GeForce MX550 2GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 1065 МГц Boost частота GPU - 1320 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 2.703 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 768 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 48 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 16 Производительность GPU Surface Laptop 4 15 1.69 терафлопс Inspiron 16 7620 (2-in-1) +60% 2.703 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281-CG Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Да - Макс. громкость 78.7 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм - Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.