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Microsoft Surface Laptop 4 15 против Dell Inspiron 16 Plus 7610

52 из 100
Microsoft Surface Laptop 4 15
VS
60 из 100
Dell Inspiron 16 Plus 7610
Microsoft Surface Laptop 4 15
Dell Inspiron 16 Plus 7610
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 47.4 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 1185G7
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 4 15 и Dell Inspiron 16 Plus 7610 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 15
  • Существенно легче – весит на 470 граммов меньше (1.54 и 2.01 кг)
  • Сенсорный экран
  • На 27% выше максимальная яркость экрана – 380 vs 300 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7610
  • Видеокарта показывает в среднем на 145-197% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 63% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9271 vs 5691 баллов
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 8.6 Вт*ч большей батареей (56 и 47.4 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 4 15
vs
Inspiron 16 Plus 7610

Корпус

Вес 1.54 кг 2.01 кг
Размеры 339.5 x 244 x 14.7 мм 355.2 x 247.5 x 16.8-18.9 мм
Площадь 828 см2 879 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~84.4%
Боковые рамки 11.3 мм 5.3 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 3
Уровень шума 40 дБ 50 дБ

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 226 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2496 x 1664 пикселей 3072 x 1920 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1558:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 97.7% 99.4%
Охват Adobe RGB 62% 75.8%
Охват DCI-P3 65.1% 74.1%
Время отклика 45 мс 35 мс
Максимальная яркость
Surface Laptop 4 15 +27%
380 нит
Inspiron 16 Plus 7610
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 13.2 В
Время полной зарядки 2:20 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт
Вес зарядного устройства 306 граммов 486 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-3.0 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 65 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1237 МГц
Boost частота GPU - 1500 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 6.14 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 48 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 40
Производительность GPU
Surface Laptop 4 15
1.69 терафлопс
Inspiron 16 Plus 7610 +263%
6.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 78.7 дБ 75.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм 1.3 мм
Тачпад
Размер - 13.5 x 9.0 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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