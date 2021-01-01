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Microsoft Surface Laptop 4 15 против Dell Precision 15 3560

Microsoft Surface Laptop 4 15
VS
Dell Precision 15 3560
Microsoft Surface Laptop 4 15
Dell Precision 15 3560
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2496 x 1664
Батарея 47.4 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 1185G7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 4 15 и Dell Precision 15 3560 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 15
  • Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх
  • На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2214 vs 2000 баллов
  • Комплектуется на 5.4 Вт*ч большей батареей (47.4 и 42 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 42% более четкий дисплей – 200 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Precision 15 3560
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 4 15
vs
Precision 15 3560

Корпус

Вес 1.54 кг 1.58 кг
Ширина 339.5 мм 358 мм
Высота 244 мм 232 мм
Толщина 14.7 мм 10.8-14.4 мм
Площадь 828 см2 831 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~80.8%
Боковые рамки 11.3 мм 6.3 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 40 дБ -

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2496 x 1664 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1558:1 700:1
Цветовой охват sRGB 97.7% 100%
Охват Adobe RGB 62% -
Время отклика 45 мс 25 мс
Максимальная яркость
Surface Laptop 4 15
380 нит
Precision 15 3560 +5%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 / 90 / 130 Вт
Вес зарядного устройства 306 граммов -

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 78.7 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 6.7 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-3.0 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 0 ГБ
Тип памяти System Shared System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 768 640
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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