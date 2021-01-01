Microsoft Surface Laptop 4 15 против Dell XPS 15 9510 (2021)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 15
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Легче – весит на 270 граммов меньше (1.54 и 1.81 кг)
- Сенсорный экран
- Имеет на 38% более четкий дисплей – 200 против 145 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell XPS 15 9510 (2021)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Видеокарта показывает в среднем на 86-117% больше FPS в играх
- На 74% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3805 vs 2189 баллов
- Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 8.6 Вт*ч большей батареей (56 и 47.4 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
- На 32% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 380 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.54 кг
|1.81 кг
|Ширина
|339.5 мм
|344.7 мм
|Высота
|244 мм
|230 мм
|Толщина
|14.7 мм
|18 мм
|Площадь
|828 см2
|793 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.9%
|~89%
|Боковые рамки
|11.3 мм
|4.3 мм
|Цвета
|Черный, Золотистый, Серий, Синий
|Черный, Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|40 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|200 точек на дюйм
|145 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:10
|Разрешение
|2496 x 1664 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|1558:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|97.7%
|-
|Охват Adobe RGB
|62%
|-
|Время отклика
|45 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|-
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|90 Вт
|Вес зарядного устройства
|306 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.2-3.0 ГГц
|2.2-2.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.8 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|8
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Surface Laptop 4 15 +11%
1531
1374
Geekbench 5 (многоядерный)
Surface Laptop 4 15 +14%
5597
4916
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
2189
XPS 15 9510 (2021) +74%
3805
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|45 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|8 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|712-1530 МГц
|Boost частота GPU
|1100-1400 МГц
|1057-1740 МГц
|FLOPS
|1.69 терафлопс
|4.329 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|768
|2048
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|-
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|-
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|Да
|-
|Макс. громкость
|78.7 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|3x USB 4.0
|USB-A
|1x USB 3.2
|Нет
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
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