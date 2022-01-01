Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i7 1185G7 - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 15 Легче – весит на 300 граммов меньше (1.54 и 1.84 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 29-40% больше FPS в играх

Сенсорный экран

Имеет на 46% более четкий дисплей – 200 против 137 точек на дюйм (PPI)

На 27% выше максимальная яркость экрана – 380 vs 300 нит Причины выбрать Honor MagicBook 16 (2022) Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 70% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9665 vs 5691 баллов

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 8.6 Вт*ч большей батареей (56 и 47.4 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.54 кг 1.84 кг Размеры 339.5 x 244 x 14.7 мм 368 x 236 x 18.2 мм Площадь 828 см2 868 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~82.3% Боковые рамки 11.3 мм 5.8 мм Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 40 дБ 47 дБ

Дисплей 2496 x 1664 1920 x 1080 Диагональ 15 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 200 точек на дюйм 137 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 2496 x 1664 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1558:1 1179:1 Цветовой охват sRGB 97.7% 98.9% Охват Adobe RGB 62% 68.6% Охват DCI-P3 65.1% 68.4% Время отклика 45 мс 14 мс Максимальная яркость Surface Laptop 4 15 +27% 380 нит MagicBook 16 (2022) 300 нит

Батарея Ёмкость 47.4 Вт*ч 56 Вт*ч Время полной зарядки 2:20 ч. 1:46 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 306 граммов 200 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Radeon RX Vega 7 TGP 15 Вт 10-45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU - 1600 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 768 448 Блоки текстурирования (TMUs) 48 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 7 Производительность GPU Surface Laptop 4 15 +53% 1.69 терафлопс MagicBook 16 (2022) 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да - Макс. громкость 78.7 дБ 80.8 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм - Тачпад Размер - 12.0 x 7.2 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.