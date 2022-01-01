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Microsoft Surface Laptop 4 15 против Honor MagicBook 16 (2022)

52 из 100
Microsoft Surface Laptop 4 15
VS
55 из 100
Honor MagicBook 16 (2022)
Microsoft Surface Laptop 4 15
Honor MagicBook 16 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i7 1185G7
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 4 15 и Honor MagicBook 16 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 15
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (1.54 и 1.84 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 29-40% больше FPS в играх
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 46% более четкий дисплей – 200 против 137 точек на дюйм (PPI)
  • На 27% выше максимальная яркость экрана – 380 vs 300 нит
Причины выбрать Honor MagicBook 16 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 70% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9665 vs 5691 баллов
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 8.6 Вт*ч большей батареей (56 и 47.4 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 4 15
vs
MagicBook 16 (2022)

Корпус

Вес 1.54 кг 1.84 кг
Размеры 339.5 x 244 x 14.7 мм 368 x 236 x 18.2 мм
Площадь 828 см2 868 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~82.3%
Боковые рамки 11.3 мм 5.8 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 40 дБ 47 дБ

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2496 x 1664 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1558:1 1179:1
Цветовой охват sRGB 97.7% 98.9%
Охват Adobe RGB 62% 68.6%
Охват DCI-P3 65.1% 68.4%
Время отклика 45 мс 14 мс
Максимальная яркость
Surface Laptop 4 15 +27%
380 нит
MagicBook 16 (2022)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:20 ч. 1:46 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 306 граммов 200 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-3.0 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU - 1600 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 448
Блоки текстурирования (TMUs) 48 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 7
Производительность GPU
Surface Laptop 4 15 +53%
1.69 терафлопс
MagicBook 16 (2022)
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 78.7 дБ 80.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер - 12.0 x 7.2 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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