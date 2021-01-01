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Microsoft Surface Laptop 4 15 против HP 17

59 из 100
Microsoft Surface Laptop 4 15
VS
44 из 100
HP 17
Microsoft Surface Laptop 4 15
HP 17
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2496 x 1664
Процессор Intel Core i7 1185G7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 4 15 и HP 17 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 15
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 760 граммов меньше (1.54 и 2.3 кг)
  • На 121% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2189 vs 989 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 56-76% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 6.4 Вт*ч большей батареей (47.4 и 41 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Имеет на 89% более четкий дисплей – 200 против 106 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (828 и 1129 см2)
  • На 27% выше максимальная яркость экрана – 380 vs 300 нит
Причины выбрать HP 17
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 4 15
vs
HP 17

Корпус

Вес 1.54 кг 2.3 кг
Ширина 339.5 мм 414.7 мм
Высота 244 мм 272.2 мм
Толщина 14.7 мм 24.3 мм
Площадь 828 см2 1129 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~73.1%
Боковые рамки 11.3 мм 15.8 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Черный, Серебристый, Золотистый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 40 дБ -

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 106 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2496 x 1664 пикселей 1600 x 900 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1558:1 -
Цветовой охват sRGB 97.7% -
Охват Adobe RGB 62% -
Время отклика 45 мс -
Максимальная яркость
Surface Laptop 4 15 +27%
380 нит
HP 17
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 306 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-3.0 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 12 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Surface Laptop 4 15 +15%
1531
HP 17
1332
Geekbench 5 (многоядерный)
Surface Laptop 4 15 +127%
5597
HP 17
2466
Cinebench R20 (одноядерный)
Surface Laptop 4 15 +10%
567
HP 17
515
Cinebench R20 (многоядерный)
Surface Laptop 4 15 +121%
2189
HP 17
989

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 2.67 Гбит/с
Шейдерных блоков 768 384
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Surface Laptop 4 15 +101%
1.69 терафлопс
HP 17
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 2666 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 78.7 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Да
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 Нет
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Нет
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

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