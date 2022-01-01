Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2496 x 1664 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Процессор Intel Core i7 1185G7 - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 15 На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5691 vs 4830 баллов

Сенсорный экран

Имеет на 20% более четкий дисплей – 200 против 166 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать HP ENVY 13 Легче – весит на 230 граммов меньше (1.31 и 1.54 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 37-50% больше FPS в играх

Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (596 и 828 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.54 кг 1.31 кг Размеры 339.5 x 244 x 14.7 мм 306.5 x 194.5 x 17 мм Площадь 828 см2 596 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~81.8% Боковые рамки 11.3 мм 6.1 мм Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Серебристый, Золотистый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 40 дБ 43.4 дБ

Дисплей 2496 x 1664 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Диагональ 15 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 200 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 2496 x 1664 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1558:1 1839:1 Цветовой охват sRGB 97.7% 97.5% Охват Adobe RGB 62% 67.5% Охват DCI-P3 65.1% 66.4% Время отклика 45 мс 47 мс Максимальная яркость Surface Laptop 4 15 380 нит ENVY 13 +5% 400 нит

Батарея Ёмкость 47.4 Вт*ч 51 Вт*ч Время полной зарядки 2:20 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 306 граммов 284 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) GeForce MX450 2GB TGP 15 Вт 12 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц - FLOPS 1.69 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 768 896 Блоки текстурирования (TMUs) 48 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 32 Производительность GPU Surface Laptop 4 15 1.69 терафлопс ENVY 13 +67% 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 78.7 дБ 80.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм - Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.