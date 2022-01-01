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Microsoft Surface Laptop 4 15 против Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (Intel)

52 из 100
Microsoft Surface Laptop 4 15
VS
44 из 100
Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (Intel)
Microsoft Surface Laptop 4 15
Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i7 1185G7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 4 15 и Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 15
  • На 135% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5691 vs 2420 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 56-76% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
  • На 52% выше максимальная яркость экрана – 380 vs 250 нит
  • Имеет на 27% более четкий дисплей – 200 против 157 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 5.1 Вт*ч большей батареей (52.5 и 47.4 Вт*ч)
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (751 и 828 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 4 15
vs
IdeaPad Flex 5 14” (Intel)

Корпус

Вес 1.54 кг 1.5 кг
Размеры 339.5 x 244 x 14.7 мм 328 x 229 x 17.9 мм
Площадь 828 см2 751 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~71.9%
Боковые рамки 11.3 мм 9.1 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Синий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 40 дБ -

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2496 x 1664 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1558:1 -
Цветовой охват sRGB 97.7% -
Охват Adobe RGB 62% -
Охват DCI-P3 65.1% -
Время отклика 45 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:20 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 306 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-3.0 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 12 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 384
Блоки текстурирования (TMUs) 48 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 12
Производительность GPU
Surface Laptop 4 15 +101%
1.69 терафлопс
IdeaPad Flex 5 14” (Intel)
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 78.7 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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