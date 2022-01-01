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Microsoft Surface Laptop 4 15 против Lenovo IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel)

52 из 100
Microsoft Surface Laptop 4 15
VS
48 из 100
Lenovo IdeaPad Slim 5i 14
Microsoft Surface Laptop 4 15
Lenovo IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel)
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Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 4 15 и Lenovo IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 15
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5691 vs 5093 баллов
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 27% более четкий дисплей – 200 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • На 27% выше максимальная яркость экрана – 380 vs 300 нит
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel)
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.39 и 1.54 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-50% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 9.1 Вт*ч большей батареей (56.5 и 47.4 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (680 и 828 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 4 15
vs
IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel)

Корпус

Вес 1.54 кг 1.39 кг
Размеры 339.5 x 244 x 14.7 мм 321.5 x 211.5 x 17.9 мм
Площадь 828 см2 680 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~79.4%
Боковые рамки 11.3 мм 5.8 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 40 дБ -

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2496 x 1664 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1558:1 -
Цветовой охват sRGB 97.7% -
Охват Adobe RGB 62% -
Охват DCI-P3 65.1% -
Время отклика 45 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:20 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 306 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-3.0 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц -
FLOPS 1.69 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 896
Блоки текстурирования (TMUs) 48 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 32
Производительность GPU
Surface Laptop 4 15
1.69 терафлопс
IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) +67%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 78.7 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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