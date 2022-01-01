Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2496 x 1664 - 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) Процессор Intel Core i7 1185G7 - Intel Core i7 12800HX Intel Core i9 12900HX Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) - GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 15 Существенно легче – весит на 960 граммов меньше (1.54 и 2.5 кг)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (828 и 944 см2) Причины выбрать Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) Видеокарта показывает в среднем на 518-706% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 52.5 Вт*ч большей батареей (99.9 и 47.4 Вт*ч)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 32% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 380 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.54 кг 2.5 кг Размеры 339.5 x 244 x 14.7 мм 358.1 x 263.5 x 19.4 мм Площадь 828 см2 944 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~78.7% Боковые рамки 11.3 мм 6.8 мм Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума 40 дБ -

Дисплей 2496 x 1664 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1600 (Mini LED) Диагональ 15 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 165 Гц Плотность пикселей 200 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2496 x 1664 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1558:1 - Цветовой охват sRGB 97.7% - Охват Adobe RGB 62% 100% Охват DCI-P3 65.1% 100% Время отклика 45 мс 3 мс Максимальная яркость Surface Laptop 4 15 380 нит Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) +32% 500 нит

Батарея Ёмкость 47.4 Вт*ч 99.9 Вт*ч Время полной зарядки 2:20 ч. 1:20 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 65 Вт 300 Вт Вес зарядного устройства 306 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 15 Вт 125 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц - FLOPS 1.69 терафлопс 17.6 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 256 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 768 5632 Блоки текстурирования (TMUs) 48 176 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 80 Производительность GPU Surface Laptop 4 15 1.69 терафлопс Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) +941% 17.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 4266 МГц 4800 МГц Тип LPDDR4X DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 78.7 дБ - Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 - Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 4x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 1.5 мм Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.