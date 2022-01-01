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Microsoft Surface Laptop 4 15 против Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)

52 из 100
Microsoft Surface Laptop 4 15
VS
75 из 100
Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
Microsoft Surface Laptop 4 15
Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
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Экран 2496 x 1664
Процессор Intel Core i7 1185G7
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 4 15 и Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 15
  • Существенно легче – весит на 960 граммов меньше (1.54 и 2.5 кг)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (828 и 944 см2)
Причины выбрать Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
  • Видеокарта показывает в среднем на 518-706% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 52.5 Вт*ч большей батареей (99.9 и 47.4 Вт*ч)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 32% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 380 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 4 15
vs
Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)

Корпус

Вес 1.54 кг 2.5 кг
Размеры 339.5 x 244 x 14.7 мм 358.1 x 263.5 x 19.4 мм
Площадь 828 см2 944 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~78.7%
Боковые рамки 11.3 мм 6.8 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 40 дБ -

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2496 x 1664 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1558:1 -
Цветовой охват sRGB 97.7% -
Охват Adobe RGB 62% 100%
Охват DCI-P3 65.1% 100%
Время отклика 45 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:20 ч. 1:20 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 65 Вт 300 Вт
Вес зарядного устройства 306 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-3.0 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.8 ГГц
Ядер 4 16
Потоков 8 24
L3-кэш 12 МБ 25 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics for 12th Gen (32 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 125 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц -
FLOPS 1.69 терафлопс 17.6 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 256 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 5632
Блоки текстурирования (TMUs) 48 176
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 80
Производительность GPU
Surface Laptop 4 15
1.69 терафлопс
Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) +941%
17.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4266 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR4X DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 78.7 дБ -
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5 -
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 4x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм 1.5 мм
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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