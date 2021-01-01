Surface Laptop 4 15 или ThinkPad E14 Gen 3 (AMD) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея 47.4 Вт*ч - 45 Вт*ч 57 Вт*ч Процессор Intel Core i7 1185G7 - AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 5 Pro 5650U AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 7 5800U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 4GB 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 15 Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.54 и 1.64 кг)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

На 26% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5691 vs 4521 баллов

Сенсорный экран

Имеет на 27% более четкий дисплей – 200 против 157 точек на дюйм (PPI)

На 27% выше максимальная яркость экрана – 380 vs 300 нит Причины выбрать Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 (AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (715 и 828 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.54 кг 1.64 кг Размеры 339.5 x 244 x 14.7 мм 324 x 220.7 x 17.9-20.9 мм Площадь 828 см2 715 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~75.5% Боковые рамки 11.3 мм 7.1 мм Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 40 дБ 34.5 дБ

Дисплей 2496 x 1664 1920 x 1080 Диагональ 15 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 200 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 2496 x 1664 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1558:1 1200:1 Цветовой охват sRGB 97.7% 100% Охват Adobe RGB 62% - Охват DCI-P3 65.1% - Время отклика 45 мс - Максимальная яркость Surface Laptop 4 15 +27% 380 нит ThinkPad E14 Gen 3 (AMD) 300 нит

Батарея Ёмкость 47.4 Вт*ч 45 Вт*ч 57 Вт*ч Время полной зарядки 2:20 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 306 граммов 365 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 0 МГц Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1500 МГц FLOPS 1.69 терафлопс - Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 768 384 Поддержка DirectX 12 12.1 Производительность GPU Surface Laptop 4 15 1.69 терафлопс ThinkPad E14 Gen 3 (AMD) н/д

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 4GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC328 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 78.7 дБ 77.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 1.8 мм Тачпад Размер - 10.0 x 5.6 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.