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Microsoft Surface Laptop 4 15 против Lenovo ThinkPad P15s Gen 2

57 из 100
Microsoft Surface Laptop 4 15
VS
54 из 100
Lenovo ThinkPad P15s Gen 2
Microsoft Surface Laptop 4 15
Lenovo ThinkPad P15s Gen 2
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2496 x 1664
Процессор Intel Core i7 1185G7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 4 15 и Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 15
  • Легче – весит на 220 граммов меньше (1.54 и 1.76 кг)
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх
  • На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5691 vs 5155 баллов
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 42% более четкий дисплей – 200 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 27% выше максимальная яркость экрана – 380 vs 300 нит
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (828 и 907 см2)
Причины выбрать Lenovo ThinkPad P15s Gen 2
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 9.6 Вт*ч большей батареей (57 и 47.4 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 4 15
vs
ThinkPad P15s Gen 2

Корпус

Вес 1.54 кг 1.76 кг
Размеры 339.5 x 244 x 14.7 мм 365.8 x 248 x 19.1 мм
Площадь 828 см2 907 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~74%
Боковые рамки 11.3 мм 10.2 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 40 дБ 38 дБ

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2496 x 1664 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1558:1 -
Цветовой охват sRGB 97.7% -
Охват Adobe RGB 62% -
Охват DCI-P3 65.1% -
Время отклика 45 мс -
Максимальная яркость
Surface Laptop 4 15 +27%
380 нит
ThinkPad P15s Gen 2
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:20 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 306 граммов 351 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-3.0 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 768 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Surface Laptop 4 15 +20%
1.69 терафлопс
ThinkPad P15s Gen 2
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 78.7 дБ 76.6 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм 1.8 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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