Surface Laptop 4 15 или ThinkPad T14s Gen 2 (AMD) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2496 x 1664 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Процессор Intel Core i7 1185G7 - AMD Ryzen 3 PRO 5450U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 5 PRO 5650U AMD Ryzen 7 PRO 5850U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 15 Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Имеет на 27% более четкий дисплей – 200 против 157 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 (AMD) Легче – весит на 260 граммов меньше (1.28 и 1.54 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 9.6 Вт*ч большей батареей (57 и 47.4 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (734 и 828 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.54 кг 1.28 кг Размеры 339.5 x 244 x 14.7 мм 327.5 x 224 x 16.4 мм Площадь 828 см2 734 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~73.6% Боковые рамки 11.3 мм 8.8 мм Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Черный, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 40 дБ -

Дисплей 2496 x 1664 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 15 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 200 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 2496 x 1664 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1558:1 1200:1 Цветовой охват sRGB 97.7% - Охват Adobe RGB 62% - Охват DCI-P3 65.1% - Время отклика 45 мс - Максимальная яркость Surface Laptop 4 15 380 нит ThinkPad T14s Gen 2 (AMD) +5% 400 нит

Батарея Ёмкость 47.4 Вт*ч 57 Вт*ч Время полной зарядки 2:20 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 306 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 0 МГц Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1500 МГц FLOPS 1.69 терафлопс - Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 768 384 Поддержка DirectX 12 12.1 Производительность GPU Surface Laptop 4 15 1.69 терафлопс ThinkPad T14s Gen 2 (AMD) н/д

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 78.7 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 1.5 мм Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.