Microsoft Surface Laptop 4 15 против Lenovo ThinkPad T15 Gen 2
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 15
- Легче – весит на 210 граммов меньше (1.54 и 1.75 кг)
- Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
- На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5691 vs 5015 баллов
- Сенсорный экран
- Имеет на 42% более четкий дисплей – 200 против 141 точек на дюйм (PPI)
- На 27% выше максимальная яркость экрана – 380 vs 300 нит
- Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (828 и 907 см2)
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T15 Gen 2
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Видеокарта показывает в среднем на 37-50% больше FPS в играх
- Комплектуется на 9.6 Вт*ч большей батареей (57 и 47.4 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.54 кг
|1.75 кг
|Размеры
|339.5 x 244 x 14.7 мм
|365.8 x 248 x 19.1 мм
|Площадь
|828 см2
|907 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.9%
|~74%
|Боковые рамки
|11.3 мм
|10.2 мм
|Цвета
|Черный, Золотистый, Серий, Синий
|Черный, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|40 дБ
|37.6 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|200 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:9
|Разрешение
|2496 x 1664 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|1558:1
|800:1
|Цветовой охват sRGB
|97.7%
|60.1%
|Охват Adobe RGB
|62%
|61.5%
|Охват DCI-P3
|65.1%
|40.1%
|Время отклика
|45 мс
|25 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:20 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|306 граммов
|363 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.2-3.0 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.8 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1442
1347
Geekbench 5 (многоядерный)
5044
4652
Cinebench R23 (одноядерный)
1457
1349
Cinebench R23 (многоядерный)
Surface Laptop 4 15 +13%
5691
5015
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|-
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|720-1395 МГц
|Boost частота GPU
|1100-1400 МГц
|930-1575 МГц
|FLOPS
|1.69 терафлопс
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|64 бит
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|~8-10 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|768
|896
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|-
|48 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3287
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|78.7 дБ
|76.3 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.3 мм
|1.8 мм
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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