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Microsoft Surface Laptop 4 15 против Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)

59 из 100
Microsoft Surface Laptop 4 15
VS
72 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16
Microsoft Surface Laptop 4 15
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2496 x 1664
Процессор Intel Core i7 1185G7
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 4 15 и Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 15
  • Легче – весит на 270 граммов меньше (1.54 и 1.81 кг)
  • Сенсорный экран
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (828 и 912 см2)
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)
  • Видеокарта показывает в среднем на 188-256% больше FPS в играх
  • На 135% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5139 vs 2189 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 42.6 Вт*ч большей батареей (90 и 47.4 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 4 15
vs
ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)

Корпус

Вес 1.54 кг 1.81 кг
Ширина 339.5 мм 359.5 мм
Высота 244 мм 253.8 мм
Толщина 14.7 мм 17.7 мм
Площадь 828 см2 912 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~81.4%
Боковые рамки 11.3 мм 7.4 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 40 дБ -

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2496 x 1664 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1558:1 1200:1
Цветовой охват sRGB 97.7% 100%
Охват Adobe RGB 62% -
Охват DCI-P3 65.1% -
Время отклика 45 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:20 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 135 / 170 / 230 Вт
Вес зарядного устройства 306 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-3.0 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 12 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 735-1463 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1035-1695 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 7.46 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 768 2560
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Surface Laptop 4 15
1.69 терафлопс
ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel) +341%
7.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 78.7 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм 1.5 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

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