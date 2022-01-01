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Microsoft Surface Laptop 4 15 против Lenovo Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel)

52 из 100
Microsoft Surface Laptop 4 15
VS
58 из 100
Lenovo Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel)
Microsoft Surface Laptop 4 15
Lenovo Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i7 1185G7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 4 15 и Lenovo Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 15
  • Легче – весит на 360 граммов меньше (1.54 и 1.9 кг)
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (828 и 903 см2)
Причины выбрать Lenovo Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 58-79% больше FPS в играх
  • На 51% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8582 vs 5691 баллов
  • Комплектуется на 23.6 Вт*ч большей батареей (71 и 47.4 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 4 15
vs
Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel)

Корпус

Вес 1.54 кг 1.9 кг
Размеры 339.5 x 244 x 14.7 мм 361.51 x 249.65 x 19.2 мм
Площадь 828 см2 903 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~82.2%
Боковые рамки 11.3 мм 8.5 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Серий, Синий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 40 дБ -

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2496 x 1664 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1558:1 1200:1
Цветовой охват sRGB 97.7% 100%
Охват Adobe RGB 62% -
Охват DCI-P3 65.1% -
Время отклика 45 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:20 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 306 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-3.0 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 12
Потоков 8 16
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 6 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU - 1550 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 3.46 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 48 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 32
Производительность GPU
Surface Laptop 4 15
1.69 терафлопс
Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel) +105%
3.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 2x3W, 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 78.7 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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