Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i7 1185G7 - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 15 Легче – весит на 360 граммов меньше (1.54 и 1.9 кг)

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (828 и 903 см2) Причины выбрать Lenovo Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 58-79% больше FPS в играх

На 51% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8582 vs 5691 баллов

Комплектуется на 23.6 Вт*ч большей батареей (71 и 47.4 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.54 кг 1.9 кг Размеры 339.5 x 244 x 14.7 мм 361.51 x 249.65 x 19.2 мм Площадь 828 см2 903 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~82.2% Боковые рамки 11.3 мм 8.5 мм Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Серий, Синий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 40 дБ -

Дисплей 2496 x 1664 2560 x 1600 Диагональ 15 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 200 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2496 x 1664 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1558:1 1200:1 Цветовой охват sRGB 97.7% 100% Охват Adobe RGB 62% - Охват DCI-P3 65.1% - Время отклика 45 мс - Максимальная яркость Surface Laptop 4 15 380 нит Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel) +5% 400 нит

Батарея Ёмкость 47.4 Вт*ч 71 Вт*ч Время полной зарядки 2:20 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 306 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel Arc 3 A370M 4GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 6 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU - 1550 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 3.46 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 768 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 48 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 32 Производительность GPU Surface Laptop 4 15 1.69 терафлопс Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel) +105% 3.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 4800 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3306 Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков - 2x3W, 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 78.7 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм - Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.